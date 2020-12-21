МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 327 случаев, из которых 147 – чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 14 по 20 декабря зарегистрировано 327 случаев, 147 из которых - чрезвычайные, в том числе 44 пожара, 2 камнепада, 10 попыток самоубийства, 79 ДТП, а также 119 бытовых вызовов. Пострадали 143 человека, благодаря оперативно-спасательным операциям спасены 5 граждан. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, за прошедшую неделю зарегистрировано 13 смертей от несчастных случаев.

Зарегистрировано 16 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 5 случаев блокирования на автодорогах транспортных средств. Спасатели оказали помощь 11 гражданам и вывезли в безопасное место 7 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.