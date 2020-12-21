Мы находимся в состоянии потрясений, должны сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию: Пашинян

Первой остановкой премьер-министра Никола Пашиняна во время визита в Сюник стало село Сарнакунк.

Как передает «Арменпресс», в ответ на вопрос одного из граждан о демаркации при помощи GPS, Пашинян ответил: “Делается несколько раз по самым разным методам. Я уверяю вас, что нет никаких проблем”.

Премьер-министр добавил, что сейчас мы находимся в состоянии потрясений. “Мы должны сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы должны сделать все, чтобы вернуть наших пленных, вернуть наших пропавших без вести”, - сказал премьер.

Пашинян напомнил о 6 солдатах, 70 дней находившихся в безвестности на подконтрольной врагу территории и вернувшихся на родину накануне. Он отметил, что, несмотря на то, что сейчас объявлены дни траура, но это изменило настроение: “В такой скорби мы все ищем светлую точку, которая может придать нам оптимизма”, - сказал он.