В Армении подтверждено 240 новых случаев COVID-19, выздоровели 644 заболевших

По состоянию на 21 декабря в Армении подтверждено 240 новых случаев COVID-19, 644 заболевших вылечились, есть 26 летальных исходов. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни. Таким образом, за последние сутки проведено 1 009 тестов, всего проведено 567 755 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 154 065 случаев COVID-19, 133 176 из которых выздоровели, есть 2 656 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 175 179 пациентов.

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 642.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.