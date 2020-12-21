Я решил посетить Сюник не ради разжигания страстей: Пашинян

Перед приездом в Сюникскую область 21 декабря премьер-министр Никол Пашинян выступил с видеообращением. Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook призвал жителей Сюника не разжигать страсти. Он подчеркнул, что едет в Сюник, чтобы внятно поговорить с жителями Сюника и ответить на их вопросы.

“Мне грустно сознавать, что мое заявление о посещении Сюника разожгло определенные страсти. Надеюсь, вы убедитесь, что мое решение приехать в Сюник не ради их разжигания. Я принял решение выразить свое уважение и признательность людям Сюника. Вторая по важности причина - ответить на ваши вопросы, дать необходимые объяснения. Я уверен, что смогу ответить на ваши вопросы, развеять ваши сомнения. Если бы у меня не было такой убежденности, я бы не принял такого решения.

Повторяю, моя цель не сыпать соль на наши раны, а прямо посмотреть вам в глаза и ответить на ваши вопросы. Это цель моего визита, прошу вас не разжигать страстей в этой и без того напряженной ситуации, я пришел поговорить с вами. У меня есть обязательства перед вами, перед каждым из вас, я прихожу поговорить об этом, я постараюсь показать, что я в полном объеме выполняю свои обязательства перед вами и выразить мое уважение ко всем жителям Сюника Надеюсь, что наш разговор состоится, потому что вместе мы сможем преодолеть эту ситуацию. Хочу вас заверить, что ни один миллиметр земли Сюникской области не будет уступлен, надеюсь открыто поговорить с вами об этом, чтобы информация была полной”, - сказал Никол Пашинян.