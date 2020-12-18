В сопровождении российских миротворцев в Арцах вернулось более 41 тыс человек 

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются с территории Республики Армения в свои дома в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на информацию миротворческих сил МО РФ, автобусами из Еревана в Степанакерт 18 декабря доставлено 457 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 41 тыс. беженцев.