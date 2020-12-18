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АО Арцаха опровергает ложные азербайджанские публикации о захвате в плен 62 военнослужащих

АО Арцаха опровергает ложные азербайджанские публикации о захвате в плен 62 военнослужащих

Армия обороны Арцаха опровергает ложные азербайджанские публикации о захвате в плен 62 армянских военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, в распространенном Армией обороны сообщении говорится, что в интернете стало распространяться видео, в котором отмечается, что азербайджанская армия якобы захватила в плен 62 армянских военнослужащих.

«Министерства обороны Республики Арцах сообщает, что в последние дни не зарегистрировано ни одного случая пленения военнослужащих на территории, охраняемой Армией обороны, и указанная информация не соответствует действительности.

Призываем отечественные СМИ не распространять ложные азербайджанские публикации, направленные на создание негативных влияний на общественное настроение», - говорится в заявлении.


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