Президент Армен Саркисян провел встречу с Гагиком Царукяном

Президент Республики Армения Армен Саркигсян 18 декабря встретился с лидером фракции Национального Собрания «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

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Арменпресс

в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, была обсуждена сложившаяся в стране ситуация.