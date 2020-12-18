Президент Португалии ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении.

Ранее документ ратифицировал законодательный орган страны.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе.