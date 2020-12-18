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Российские пограничники будут дислоцированы в некоторых частях Сюникской области

Российские пограничники будут дислоцированы в некоторых частях Сюникской области

Российские пограничники также будут дислоцированы в некоторых частях Сюникской области на границе с Азербайджаном. Об этом в беседе с Арменпресс сообщили в министерства обороны Армении, коснувшись распространенной в СМИ информации о том, что министр обороны Вагаршак Арутюнян по поручению премьер-министра Никола Пашиняна подписал секретное соглашение с российской стороной о передаче охраны позиций Сюника российским пограничникам.

«Министр обороны, конечно, не мог подписать и не подписал никаких секретных документов. Более того, министр обороны по своей должности не мог подписать какой-либо документ, связанный с демаркацией границ Республики Армения. Министр обороны Республики Армения всего лишь договорился со своими российскими коллегами о том, что российские пограничники по соображениям безопасности будут дислоцированы на некоторых участках Сюникской границы», - сказали в Минобороны.


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