Айк Ханумян назначен министром территориального управления и инфраструктур Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указы о новых назначениях в составе правительства Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в частности, Карен Борисович Даниелян назначен министром юстиции Республики Арцах и освобожден от должности руководителя Аппарата президента Республики Арцах.

Жирайр Мельсикович Мирзоян освобожден от должности министра территориального управления и инфраструктур Республики Арцах.

Айк Рубенович Ханумян назначен министром территориального управления и инфраструктур Республики Арцах.

Другим указом президента, Артур Шагенович Петросян освобожден от должности первого заместителя руководителя аппарата президента Республики Арцах в соответствии с собственным заявлением.