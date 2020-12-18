Айк Ханумян назначен министром территориального управления и инфраструктур Арцаха
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указы о новых назначениях в составе правительства Республики Арцах.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в частности, Карен Борисович Даниелян назначен министром юстиции Республики Арцах и освобожден от должности руководителя Аппарата президента Республики Арцах.
Жирайр Мельсикович Мирзоян освобожден от должности министра территориального управления и инфраструктур Республики Арцах.
Айк Рубенович Ханумян назначен министром территориального управления и инфраструктур Республики Арцах.
Другим указом президента, Артур Шагенович Петросян освобожден от должности первого заместителя руководителя аппарата президента Республики Арцах в соответствии с собственным заявлением.
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