Депутаты парламентской фракции партии “Просвещенная Армения” посетили Сюникскую область

18 декабря депутаты парламентской фракции “Просвещенная Армения” в рамках визита в общины Сюникской области, ставшие после войны приграничными, побывали в Горисе. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе партии “Просвещенная Армения”.

Так как жители Гориса перекрыли межгосударственную дорогу Горис-Капан, депутаты вынуждены были доехать до Капана по альтернативной дороге.