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Депутаты парламентской фракции партии “Просвещенная Армения” посетили Сюникскую область

Депутаты парламентской фракции партии “Просвещенная Армения” посетили Сюникскую область

18 декабря депутаты парламентской фракции “Просвещенная Армения” в рамках визита в общины Сюникской области, ставшие после войны приграничными, побывали в Горисе. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе партии “Просвещенная Армения”.

Так как жители Гориса перекрыли межгосударственную дорогу Горис-Капан, депутаты вынуждены были доехать до Капана по альтернативной дороге.


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