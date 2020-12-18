Директор ФСБ России прибыл в Ереван

Директор ФСБ России Александр Бортников прибыл в Ереван.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“Александр Бортников уже приехал, директор СНБ господин Абазян встретил его”, - сообщили в пресс-центре СНБ Армении.