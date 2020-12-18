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20 декабря во всех церквях будет отслужена панихида по павшим героям

20 декабря во всех церквях будет отслужена панихида по павшим героям

По распоряжению Католикоса Всех Армян Гарегина II 20 декабря в армянских церквях по завершении Священной Литургии будет отслужена поминальная служба за упокой душ героев, павших в Арцахской войне.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.


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