20 декабря во всех церквях будет отслужена панихида по павшим героям

По распоряжению Католикоса Всех Армян Гарегина II 20 декабря в армянских церквях по завершении Священной Литургии будет отслужена поминальная служба за упокой душ героев, павших в Арцахской войне.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.