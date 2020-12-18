20 декабря во всех церквях будет отслужена панихида по павшим героям
По распоряжению Католикоса Всех Армян Гарегина II 20 декабря в армянских церквях по завершении Священной Литургии будет отслужена поминальная служба за упокой душ героев, павших в Арцахской войне.
Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.
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