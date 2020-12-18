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В Армении подтвержден 861 новый случай COVID-19, вылечились 1 223 заболевших

В Армении подтвержден 861 новый случай COVID-19, вылечились 1 223 заболевших

По состоянию на 18 декабря в Армении подтвержден 861 новый случай COVID-19, 1 296 заболевших вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 567 тестов, всего проведено 561 013 тестов. Всего подтверждено 152 253 случаев COVID-19, 131 213 из которых выздоровели, есть 2 596 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 17 796 пациентов.  

 Зафиксировано 6 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 648.  

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.


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