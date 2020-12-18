Гол Мхитаряна помог “Роме” одержать победу

В рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу “Рома” на Олимпийском стадионе принимала “Торино”.

Как передает «Арменпресс», в начале матча “Рома” непрерывно атаковала и на 27-й минуте после сильного и точного удара Мхитарян она открыла счет. Армянский полузащитник в составе итальянского клуба забил свой 7-й гол. В концовке тайма “Рома” получила право на 11-метровый удар, который безошибочно реализовал Жордан Верету. В первом тайме в составе “Торино” осталось десять футболистов. Уилфрид Синго получил вторую желтую карточку и был удален.

Во втором тайме футболисты столичной команды сохраняли преимущество и забили третий мяч. Отличился Лоренцо Пеллегрини. К концу матча футболисты “Торино” забили гол престижа. Гол в своем активе записал Андреа Белотти.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы” и отыграл весь матч.

Этой победой “Рома” улучшила позицию в турнирной таблице, она с 24 очками занимает 4-е место. С 28 очками лидирует “Милан”.