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МИД Арцаха опровергает заявление азербайджанского чиновника о выводе армянских сил из НК

МИД Арцаха опровергает заявление азербайджанского чиновника о выводе армянских сил из НК

Министерство иностранных дел Республики Арцах прокомментировало опубликованное в российской газете «Коммерсант» утверждение представителя МИД Азербайджана относительно того, что «армянские силы должны быть выведены из Карабаха». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в комментарии говорится:

«Подобные утверждения азербайджанской стороны преследуют цель исказить подписанное 9 ноября трехстороннее заявление о прекращении огня и являются продолжением провокационных действий, предпринимаемых в последнее время вооруженными силами этой страны с целью подорвать посреднические усилия и миротворческую миссию России. 

В то же время отметим, что Армия обороны Республики Арцах была, есть и будет главным гарантом безопасности государственности Арцаха и его народа. После установления 10 ноября режима прекращения огня при посредничестве России Армия обороны Арцаха совместно с российскими миротворческими силами продолжает выполнять свою миссию, направленную на обеспечение стабильности и мира в зоне конфликта».


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