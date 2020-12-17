Путин считает возможным увеличение числа миротворцев в Нагорном Карабахе при согласии сторон

Президент России Владимир Путин считает возможным увеличение числа российских миротворцев в Нагорном Карабахе, однако лишь в том случае, если будет достигнуто согласие Армении и Азербайджана по этому вопросу. Как передает «Арменпресс», об этом Путин сказал на сегодняшней онлайн пресс-конференции.

“Что касается увеличения числа миротворцев в контингенте гуманитарной миссии, то это вероятно, но только с согласия всех сторон, в том числе и Азербайджана, поскольку мы изначально обсуждали число наших миротворцев и оно согласовано”, - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что если стороны заявят о необходимости увеличения числа миротворцев, то они это сделают.