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Путин считает возможным увеличение числа миротворцев в Нагорном Карабахе при согласии сторон

Путин считает возможным увеличение числа миротворцев в Нагорном Карабахе при согласии сторон

Президент России Владимир Путин считает возможным увеличение числа российских миротворцев в Нагорном Карабахе, однако лишь в том случае, если будет достигнуто согласие Армении и Азербайджана по этому вопросу. Как передает «Арменпресс», об этом Путин сказал на сегодняшней онлайн пресс-конференции.

“Что касается увеличения числа миротворцев в контингенте гуманитарной миссии, то это вероятно, но только с согласия всех сторон, в том числе и Азербайджана, поскольку мы изначально обсуждали число наших миротворцев и оно согласовано”, - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что если стороны заявят о необходимости увеличения числа миротворцев, то они это сделают.


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