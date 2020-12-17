Беспокойство и гнев жителей приграничных населенных пунктов Сюника имеют реальные основания: ЗПЧ

Омбудсмен Армении Арман Татоян считает, что беспокойство и гнев жителей Капана, Гориса и других городов Сюникской области Армении и приграничных сел в связи с процессом демаркации границ, имеют реальные основания. Как передает «Арменпресс», об этом Арман Татоян написал на своей странице в Facebook.

“Речь идет о жизни и других жизненно важных правах конкретных людей - жителей этих населенных пунктов, их физической безопасности, их возможностях обеспечивать свое существование и, наконец, о безопасности государственных границ Армении.

Омбудсмен вместе со специалистами аппарата с рабочим визитом побывал в Сюнике и убедился в актуальности этих проблем. Кроме того, вчера и сегодня с раннего утра в аппарат омбудсмена от жителей приграничных населенных пунктов Сюника поступают сигналы тревоги, касающиеся тех же проблем, проводится мониторинг акций протеста.

Правительство Республики Армения, особо подчеркиваем, что не областные или общинные органы Сюника, а высший орган исполнительной власти нашего государства обязан предоставить общественности и, в частности, жителям приграничных населенных пунктов надлежащие разъяснения по вопросам и развитиям, касающимся их и всего нашего общества.

Это право граждан, гарантированное Конституцией.

Прямое обязательство по обеспечению этого несет государство, и точка”, - написал Арман Татоян.