В Капане будут освобождены позиции зоны безопасности, занимаемые до 9 ноября: Геворг Парсян

Мэр города Капан Сюникской области Геворг Парсян сообщил «Арменпресс», что до 17:00 18 декабря должны быть освобождены позиции, находящиеся в их направлении.

“Речь идет о территориях, которые мы занимали до 9 ноября, чтобы обеспечить зону безопасности. Об этом нам сказали военные. Это очень печальная реальность, мы вновь и вновь бьем тревогу по поводу нашей безопасности. Фактически, некоторые участки дорог, ведущие из Капана в села в обоих направлениях попадают на территорию противника”, - сказал глава общины.

Он сообщил, что для обеспечения безопасности дежурят российские пограничники. По словам Геворга Парсяна, есть общины, которые, по сути, не имеют альтернативных дорог, их необходимость становится приоритетной.

“Капан стоит перед очень серьезной проблемой безопасности, как я уже сказал, проблемой дорог. Кроме того, граница проходит на расстоянии 1 км от жилого района Капана, примерно в 200 метрах от аэропорта, от производственной зоны города Капана, то есть возникает серьезная проблема безопасности. Это приведет к проблеме инвестиций, о туризме я даже не думаю”, - добавил глава общины.

Сегодня жители Капана и Каджарана закрыли автомагистраль М2, чтобы высказать свой протест. Геворг Парсян отметил, что она до сих пор закрыта. Новоназначенный губернатор Сюника Меликсет Погосян подъехал к жителям и выслушал их проблемы.

Утром 17 декабря министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян с рабочим визитом посетил Сюникскую область, где ознакомился со строительством укреплений и боевых позиций в приграничных с Азербайджаном районах, а также проследил за ходом боевого дежурства. Геворг Парсян отметил, что министр не был в Капане, они не встречались.