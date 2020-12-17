Главы МИД Армении и Бельгии обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

Находящийся с рабочим визитом в Бельгии для участия в заседании Совета партнерства Армения-ЕС министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 17 декабря встретился с вице-премьером Бельгии, министром иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных учреждений Софи Вильмес. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министры иностранных дел обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия на двусторонних и многосторонних площадках и расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В качестве приоритета были отмечены шаги по полноценному применению торгово-экономического, инвестиционного потенциала и развитию децентрализованного сотрудничества.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Бельгии коснулись также и вопросов региональной безопасности и стабильности. Министр Айвазян представил своей собеседнице шаги, предпринимаемые для ликвидации последствий турецко-азербайджанской войны против Арцаха, которые прежде всего направлены на устранение гуманитарного кризиса в Арцахе.

В этом контексте министры иностранных дел особо подчеркнули важность прямой вовлеченности международного сообщества, в частности стран ЕС.

Стороны особо отметили важность адресации вопросов мирного урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.