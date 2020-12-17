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Эдмон Марукян выехал в Москву

Эдмон Марукян выехал в Москву

Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян выехал в Москву.

В разговоре с «Арменпресс» пресс-секретарь партии “Просвещенная Армения” Арен Петунц сообщил: “Марукян с кратким визитом выехал Москву”.

Других подробностей он не сообщил.


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