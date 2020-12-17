Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян выехал в Москву.

В разговоре с «Арменпресс» пресс-секретарь партии “Просвещенная Армения” Арен Петунц сообщил: “Марукян с кратким визитом выехал Москву”.

Других подробностей он не сообщил.