Городской совет Кламара принял резолюцию о признании суверенитета Арцаха

Городской совет французского города Кламар для окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта принял резолюцию “О признании суверенитета Арцаха”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Арцаха.

“В частности, в резолюции говорится, что Франция, исходя из своих исторических дружественных отношений с Арменией, должна сыграть важную роль в прочном политическом и мирном урегулировании. Франция, как страна-правозащитник, во имя права народов на самоопределение должна официально признать Республику Арцах”, - говорится в резолюции.

Городской совет отметил, что это признание проложит путь к международному признанию, эффективно гарантируя целостность границ и защищая людей, которые имеют право жить в мире.

“Следовательно, городской совет Кламара, состоявшийся 9 декабря 2020 года, призывает президента республики привлечь Францию к окончательному урегулированию конфликта, к реализации мирного процесса, к немедленному признанию Нагорного Карабаха и к отмене запрета на институциональные связи с Республикой Арцах, с которым столкнулись городские общины”, - говорится в резолюции.

25 ноября Сенат Франции принял постановление о необходимости признания Арцаха, призвав правительство признать независимость Арцаха. 3 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой также подчеркивается необходимость признания Республики Арцах.