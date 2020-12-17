Роберт Кочарян выехал в Москву
Второй президент Армении Роберт Кочарян выехал в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил офис второго президента Армении.
Из офиса сообщили, что Кочарян выехал в Москву с трехдневным частным визитом.
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