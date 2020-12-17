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Роберт Кочарян выехал в Москву

Роберт Кочарян выехал в Москву

Второй президент Армении Роберт Кочарян выехал в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил офис второго президента Армении.

Из офиса сообщили, что Кочарян выехал в Москву с трехдневным частным визитом.


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