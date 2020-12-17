 Усилия Азербайджана отменить решение ЕСПЧ по иску против него провалились

Благодаря действиям, предпринятым Офисом представителя Республики Армения в ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство правительства Азербайджана об отмене промежуточной меры, примененной 29 сентября этого года. Об этом «Арменпресс» сообщили в представительстве Армении в ЕСПЧ.

“В частности, Европейский суд принял во внимание, что требования о применении промежуточной меры, особенно для защиты прав пленников, и доказательства, подтверждающие их, продолжают предъявляться против Азербайджана. Европейский суд подчеркнул, что Азербайджан регулярно не выполняет требования суда о предоставлении соответствующей информации об этих лицах. Таким образом, Европейский суд установил, что обстоятельства, лежащие в основе обеспечительной меры, сохраняются, поэтому нет оснований для отмены или приостановления его решений.

В конце концов, Европейский суд подчеркнул, что он продолжит рассмотрение требований о применении промежуточных мер.

Напомним, что решением от 29 сентября этого года Европейский суд призвал Азербайджан воздержаться от таких мер, в частности военных действий, которые могут привести к нарушению конвенционных прав гражданского населения, в том числе поставить под угрозу их жизнь и здоровье. ЕСПЧ также призвал Азербайджан выполнять свои конвенционные обязательства, особенно в отношении статей 2 (право на жизнь) и 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее обращение или наказание) Конвенции”, - говорится в сообщении представительства Армении в ЕСПЧ.