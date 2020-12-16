Араик Арутюнян сообщил, когда будет готов подать в отставку

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян готов подать в отставку с поста президента республики при первой же возможности, когда республика в плане внутренних и внешних условий и конституционных регулирований будет готова должным образом и достойно преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

“В ближайшие дни я утвержу новую структуру правительства, оптимизирующую различные ведомства с целью повышения эффективности их работы, экономии государственных средств. Я также утвержу новый состав правительства, внесу существенные кадровые изменения, в том числе и во властные структуры. Подчеркну, что при подборе новых сотрудников я буду максимально руководствоваться их человеческими и профессиональными достоинствами и репутацией в обществе. Все указы президента и постановления правительства, касающиеся обороны и безопасности Республики Арцах, будут приниматься исключительно с положительным заключением Совета безопасности. Будут разработаны соответствующие механизмы, позволяющие делать выводы о соответствующих правовых актах, принятых другими органами. В состав Совета безопасности будут включены не только конкретные уполномоченные лица, но и представители различных общественных и политических кругов”, - написал президент Арцаха.