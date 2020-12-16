Необходимо исключать любые развития, приводящие к напряженности: заявление Армана Татояна

Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление, подчеркнув, что эти в критические для страны дни необходимо исключить любые развития, приводящие к напряженности. Арменпресс представляет заявление омбудсмена:

“Ситуация, сложившаяся в стране в эти критические дни требует от всех нас исключительных усилий для обеспечения солидарности и сплоченности, уважения достоинства других и уважения к произносимому слову. Необходимо исключить любое стрессовое развитие.

Государственные власти и действующие должностные лица должны подавать пример солидарности и единства, независимо от политических или иных взглядов. Так же большую роль играют и люди, пользующиеся общественным признанием.

Формула понятна. Требования омбудсмена к действующим должностным лицам являются строгими, поскольку эти лица имеют особый правовой статус и ограничены его исчерпывающими пределами. Но это не значит, что неофициальные общественные деятели не ограничены. Императив обеспечения общей атмосферы солидарности в стране требует от людей, пользующихся общественным признанием, подавать пример образцовой речи и образцового поведения. Каждое слово или фраза должны произноситься с учетом всех возможных контекстов и переносных значениях этого слова или фразы. Это особенно актуально в нынешних ответственных и деликатных ситуациях.

Особенно приветствуются общественные деятели и правозащитники, которые своими действиями и словами предотвращают любую эскалацию напряженности, демонстрируют недопустимость насилия и способствуют общественной солидарности.

Официальные лица и общественные деятели не должны публиковать, комментировать или произносить прямо или косвенно оскорбляющие речи и выражения ненависти. К сожалению, наблюдения в социальных сетях показывают, что есть комментарии и сообщения, распространяющие ненависть и оскорбления, призывы к насилию и угрозам и даже разжигающие внутреннюю вражду, они опасны.

Все это способствует распространению ненависти и оскорблений через организованные фейковые страницы и через пользователей.

Исходя из этого, просим всех не ввязываться в подобные дискуссии в социальных сетях. Защитник просит вас не обращать внимания на провокации по вовлечению вас в эти дискуссии, просто игнорируйте их. От ненависти, которая распространяется через них, атмосфера в стране только накаляется. Нельзя оскорблять человеческое достоинство и сеять вражду друг к другу. Это увеличивает напряжение и вероятность насилия в реальной жизни. Мы всегда должны помнить, что каждый из нас имеет право свободно выражать свое мнение, и мы должны уважать слова и мнения других.

Во всем этом процессе государственные органы должны добросовестно выполнять свои обязанности, действуя в рамках своего статуса.

Необходимо обеспечить прямое общение с гражданами, для предотвращения любого вида дезинформации, и на любую дезинформацию, приводящую к напряженности, следует немедленно отреагировать.

Правоохранительные органы должны проявлять бдительность и предотвращать и исключать любые противоправные действия в пределах их компетенции, но только при одном условии, обеспечивая верховенство закона в своих действиях и равное отношение ко всем ситуациям.

Защитник прав человека еще раз призывает все СМИ и журналистов уделять особое внимание дискуссиям, которые проходят под публикациями, удалять комментарии, содержащие оскорбления и ненависть, а также выражения, унижающие достоинство.

Проблема стала настолько актуальна, что для ее решения необходимо выделить и дополнительные ресурсы.

Кроме того, при оформлении любой публикации необходимо уделять внимание достоверности информации, уделять больше внимания выбору заголовков, действовать в соответствии с принципами ответственной журналистики”.