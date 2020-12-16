ЕС для реформ в сфере юстиции выделит Армении грант в размере 9 млн евро

Европейский Союз (ЕС) объявил, что предоставит правительству Армении грант в размере 9 миллионов евро для оказания содействия реформам в сфере правосудия.

Как сообщили Арменпресс в представительстве ЕС в Армении, решение ЕС является результатом положительной оценки прогресса судебно-правовых реформ, антикоррупционных стратегий, макроэкономической стабильности, государственного финансового управления и реформ в вопросах прозрачности государственного бюджета.

В соответствии со стандартами Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и связанного с ним стратегического диалога ЕС-Армения по реформе политики в области правосудия, этот пакет поддержки повысит этику и подотчетность в системе правосудия, улучшит доступ к современным и качественным судебным услугам в Армении.

Отмечается, что, делая прямые финансовые инвестиции, ЕС поддерживает похвальные усилия правительства Республики Армения, направленные на продвижение судебных, всеобъемлющих законодательных и институциональных реформ, и, таким образом, улучшение общей деловой среды. Объявленная помощь предоставляется в дополнение к другим инструментам технической помощи, предоставляемым Германским фондом международного правового сотрудничества, Европейским союзом, Партнерством Совета Европы в целях надлежащего управления и различными другими инициативами ЕС в регионе Восточного партнерства.

“Я приветствую объявленное сегодня очень важное выделение бюджетного содействия Армении. ЕС, граждане и институты Армении снова объединяются вокруг цели реформ надлежащего управления. Европейский Союз и его государства-члены способствуют усилению подотчетности судебных и прокурорских органов Армении и требуют абсолютной нетерпимости к коррупции. Мы разделяем этот вызов, только вместе мы сможем добиться успеха”, - сказала Андреа Викторин, глава Представительства ЕС в Армении.

“Прежде всего, хочу подчеркнуть, что выделение 9 миллионов евро - это стоимость первого транша общего бюджета в 30 миллионов, предусмотренного программой бюджетной поддержки, направленной на реформы в сфере правосудия. Также можно подтвердить, что реализация судебных и антикоррупционных реформ для нашего правительства остается приоритетом, и мы рады отметить, что хороший прогресс, достигнутый в этом году, был оценен и нашими европейскими партнерами. Мы благодарны Европейскому Союзу за постоянную поддержку и эффективное сотрудничество в сфере правосудия”, - сказал министр юстиции Рустам Бадасян.