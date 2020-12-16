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АО заявила, что по неизвестным причинам пропала связь с боевыми позициями Хин Тахера и Хцаберда

АО заявила, что по неизвестным причинам пропала связь с боевыми позициями Хин Тахера и Хцаберда

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что вечером 15 декабря при пока неизвестных обстоятельствах они потеряли связь с личным составом ряда боевых позиций Армии обороны Республики Арцах, расположенных на направлении сел Гадрута Хин Тахер и Хцаберд.

“Поиски продолжались всю ночь и сегодня утром. При посредничестве российского миротворческого контингента предпринимаются активные шаги по выяснению вероятности пленения армянских военнослужащих, в случае ее подтверждения, будут приняты все необходимые меры.

“Регулярно будет предоставляться информация о ходе поисков”, - сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Арцах.


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