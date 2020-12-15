В ближайшие дни планируется второй этап обмена пленными: депутат НС

В ближайшие дни планируется второй этап обмена пленными между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявила депутат фракции «Мой шаг» НС Армении Назели Багдасарян.

«Второй этап обмена планируется в самое ближайшее время. Это даже вопрос дней. Мы говорим о количестве пленных, которое Азербайджан официально подтвердил, но у нас есть подозрения, что пленных может быть больше», - сказала Багдасарян.

14 декабря при посредничестве российских миротворцев произошел обмен пленными. 44 официально подтвержденных армянских пленных были переведены из Азербайджана в Армению.