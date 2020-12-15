Экс-премьер Армении Карен Карапетян в связи со сложившейся ситуацией распространил заявление

Бывший премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян выступил с заявлением по поводу ситуации в Армении и Арцахе. Как сообщает «Арменпресс», Карен Карапетян в своем заявлении отметил, что этот решающий момент является важнейшим испытанием для властей, чтобы показать, способны ли они подняться над узкими политическими интересами, проявить высокую сознательность, принести стране мир, политическим силам дать возможность переосмыслить пройденный ими путь и представить видение будущего, а народу - сформировать новую власть в спокойных условиях.

Республика Армения и Республика Арцах находятся в глубоком моральном, психологическом, политическом, экономическом, социальном, ценностном кризисе. Более глубокого кризиса трудно себе представить. Что еще должно произойти? Думаю, что правительство, при правлении которого и в результате правления которого возник этот кризис, оставаясь у власти, сильно ограничивает возможность развития страны, возможность использования национального потенциала и способностей. Принимая во внимание, с одной стороны, последовательную и агрессивную политику Азербайджана, направленную на укрепление своего успеха, а с другой - проблемы, стоящие перед Арменией, продолжение этого кризиса с каждым днем наносит все больше ущерба нам и только нам”, - заявил Карен Карапетян.

Он отметил: “Я надеюсь, что премьер-министр найдет в себе смелость принять решение и уйти во благо будущего нашей страны”.