Время в Ереване: 11:07:36,   15 Декабрь

Суд в очередной раз отложил судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

Суд в очередной раз отложил судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян (резиденция Шенгавит) в очередной раз отложил судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Об этом «Арменпресс» передает, ссылаясь на сообщение адвокатской группы  Роберта Кочаряна.

Заседание было отложено из-за отсутствия адвоката Юрия Хачатурова Миграна Погосяна, о чем в суд было подано обоснованное ходатайство. Следующее судебное заседание назначено на  13:00 22 декабря.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации