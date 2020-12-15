Суд в очередной раз отложил судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян (резиденция Шенгавит) в очередной раз отложил судебный процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Об этом «Арменпресс» передает, ссылаясь на сообщение адвокатской группы Роберта Кочаряна.

Заседание было отложено из-за отсутствия адвоката Юрия Хачатурова Миграна Погосяна, о чем в суд было подано обоснованное ходатайство. Следующее судебное заседание назначено на 13:00 22 декабря.