Премьер-министр встретился с родственниками пленных военнослужащих и мирных жителей

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с семьями военных и гражданских военнопленных, захваченных во время Арцахской войны. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворгян.

«Премьер-министр Никол Пашинян встретился сегодня с членами семей военных и гражданских лиц, которые все еще находятся в плену в результате Арцахской войны. Премьер-министр коснулся работы, проделанной в процессе обмена пленными и их возвращения», - написала Геворгян.

14 декабря при посредничестве российских миротворцев произошел обмен пленными. 44 официально подтвержденных армянских заключенных были переведены из Азербайджана в Армению.