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Заместитель министра ТУИ обсудить в Москве вопросы дальнейшей деятельности ЮКЖД

Заместитель министра ТУИ обсудить в Москве вопросы дальнейшей деятельности ЮКЖД

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армен Симонян будет командирован в Москву для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшей деятельностью с ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

«17-19 декабря 2020 года заместителя министра территориального управления и инфраструктуры РА Арменя Симоняна командировать в Российскую Федерацию (Москву) для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшей деятельностью ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», - говорится в постановлении.


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