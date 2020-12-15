Гроссмейстер Карен Григорян - победитель турнира в Барселоне

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Представляющий Армению гроссмейстер Карен Григорян успешно выступил на международном турнире в Барселоне.

Как сообщает «Арменпресс», гроссмейстер Карен Григорян одержал блестящую победу в региональном турнире Барселоны. Наш шахматист набрал 8 очков из 9 возможных в турнире со средним рейтингом 2494, занял первое место, а также улучшил свой индивидуальный рейтинг на 15 очков. В ходе турнира Григорян одержал 7 побед, 5 из которых - против гроссмейстеров.

Ранее Григорян занял первое место на международном турнире Barbera del Valles с 5,5 очками из 9 возможных. За ним следуют представители Аргентины и Швейцарии, набравшие столько же очков. Гроссмейстер проиграл только в первом туре.