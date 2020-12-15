Армения продолжает выдвигать в ЕСПЧ требования защиты прав пленных

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Офис представителя Республики Армения в ЕСПЧ продолжает свою повседневную работу по устранению нарушений со стороны Азербайджана, в том числе по защите конвенционных прав пленных. Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило представительство Армении в ЕСПЧ.

«44 официально подтвержденных пленных были переведены из Азербайджана в Армению, в отношении 26 из которых правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека ходатайства о временных мерах. Все это время Офис представителя Республики Армения в ЕСПЧ координировал работу по защите конвенционных прав наших соотечественников, находился в активном контакте с родственниками пленных.

Офис Представителя Республики Армения в ЕСПЧ также благодарит все агентства, международных партнеров, правозащитников, которые сотрудничали и продолжают сотрудничать с Офисом в защите прав наших соотечественников.

По соображениям безопасности, а также из-за специфики ее компетенции, не вся проделанная нами работа публикуется ежедневно, в связи с чем мы благодарим вас за понимание», - говорится в заявлении.

Армянское представительство в ЕСПЧ призывает воздержаться от публикации и распространения имен или фотографий возвращенных лиц.