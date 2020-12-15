Ставка рефинансирования повысилась на 1,0 процентный пункт

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Совет Центрального банка РА на заседании 15 декабря принял решение повысить ставку рефинансирования на 1,0 процентный пункт, установив ее на уровне 5,25%. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью Центрального банка Армении.

Ставка залогового репо, установленная Центральным банком РА, составляет 6,75%. Процентная ставка по привлеченным банками средствам Центрального банка РА составляет 3,75%», - говорится в сообщении.