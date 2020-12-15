Время в Ереване: 11:07:36,   15 Декабрь

Ставка рефинансирования повысилась на 1,0 процентный пункт

Ставка рефинансирования повысилась на 1,0 процентный пункт

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Совет Центрального банка РА на заседании 15 декабря принял решение повысить ставку рефинансирования на 1,0 процентный пункт, установив ее на уровне 5,25%. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью Центрального банка Армении.

Ставка залогового репо, установленная Центральным банком РА, составляет 6,75%. Процентная ставка по привлеченным банками средствам Центрального банка РА составляет 3,75%», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации