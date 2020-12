Всеармянский фонд «Айастан» поблагодарил доноров

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Всеармянский фонд «Айастан» выступил с заявлением, в котором поблагодарил всех доноров, которые поддерживали и продолжают поддерживать Родину. Арменпресс представляет сообщение фонда "Айастан".

«Всеармянский фонд «Айастан» еще раз благодарит всех своих доноров, которые поддержали и продолжают поддерживать Родину в эти тяжелые дни. Речь идет об общенациональном сборе средств, который стартовал 27 сентября, и ежегодном телемарафоне, который прошел в День благодарения 26 ноября, в ходе которого было собрано около 23 миллионов долларов США.

В то же время мы благодарим все организации, инициативы и отдельных лиц диаспоры, которые присоединились к общенациональному сбору средств через альтернативные кампании, в ходе которых собранные средства были переведены в сеть фонда.

Среди таких инициатив были сборы средств, организованные Всеобщим Армянским Благотворительным Союзом, OneArmenia, Armenia Aid и другими, в технической и основной организации которых Всеармянский фонд «Айастан» не участвовал. Например, организаторы акции по сбору средств от Armenia Aid 10 октября поддерживали контакты только с находящейся в Лос-Анджелесе компанией Armenia Fund Inc., которая является партнером американской некоммерческой сети на Западном побережье.

Суммы, собранные в ходе этого сбора средств Armenia Fund Inc. по фактическим поступлениям по частям были переданы Всеармянскому фонду "Айастан" и постепенно добавлены к общему числу сбора средств. Что касается безналичных и наличных поступлений со стороны Armenia Fund Inc., то Armenia Fund Inc. в опубликованных на своем сайте ответах на “часто задаваемые вопросы”, уточнила процесс ввода пожертвований и заверила, что все пожертвования официально признаны, а доноры получили заверения и благодарственные письма. Все подробности об этом и телемарафоне 26 ноября вы можете увидеть по следующей ссылке: https://www.armeniafund.org/newsroom/frequently-asked-questions/.

Вновь обращаясь к средствам, предоставленным Всеармянским фондом «Айастан» Республике Армения в дни войны, мы подтверждаем, что попечительский совет фонда принял соответствующие решения путем онлайн-голосования, которые опубликованы на сайте фонда https://www.himnadram.org/hy/1606218447.

Что касается оснований для пожертвования этих сумм Республике Армения, то они четко указаны в многочисленных разъяснениях, данных Фондом за последний месяц https://www.himnadram.org/hy/1606218447, а также в объявлении сделано Министерством финансов РА 24.11.2020 https://bit.ly/3nkE0j2».