Правозащитники ЕСПЧ продолжат свои усилия по возвращению остальных армянских военнопленных

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Представители интересов военнопленных в ЕСПЧ продолжат последовательные шаги по возвращению остальных армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил представитель интересов военнопленных в ЕСПЧ, правозащитник Артак Зейналян.

«Мы рады объявить о возвращении некоторых армянских заключенных, содержавшихся в Азербайджане. В рамках этого процесса как военнослужащие, так и гражданские лица, находившиеся в плену во время широкомасштабной войны 27 сентября, и пленненные перед войной, защиту прав которых мы доверили Европейскому суду по правам человека, вернулись домой.

Более половины репатриантов - плененные, защиту прав которых мы подали в Европейский суд по правам человека против Азербайджана. Мы проинформируем общественность о наших дальнейших шагах по полному восстановлению их прав. В то же время мы подтверждаем продолжение наших последовательных шагов, направленных на возвращение других армянских пленных, содержащихся в Азербайджане », - сказал Зейналян.