В Армении подтверждено 438 новых случаев COVID-19: 1486 граждан выздоровели

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 15 декабря в Армении подтверждено 438 новых случаев заболевания коронавирусом, 1486 граждан выздоровели, 26 умерли.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. За последние сутки проведено 1905 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 551 637.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 18513 пациентов. Подтверждено 149120 случаев заболевания коронавирусом, из них 127452 - выздоровели, 2529 - со смертельным исходом.

Накануне было зарегистрировано 8 случаев смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких дел 626.

11 сентября правительство приняло решение о замене введенного в Республике Армения чрезвычайного положения, продленного с 16 марта 2020 года до 11 сентября с 17:00 11 сентября, на карантин до 11 января 2021 года включительно.