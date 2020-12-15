Акоп Аршакян обсудил с армянскими бизнесменами России возможности инвестирования в IТ-программы

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян в ходе рабочего визита в Россию встретился с проживающими в России армянскими бизнесменами.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве высокотехнологичной промышленности РА, в ходе встреч обсуждались возможности инвестирования в высокотехнологичные программы, как и в другие программы развития военной промышленности. По этим направлениям уже достигнуты договоренности.

В рамках визита министр встретился с российскими партнерами в военной отрасли, обсудил перспективы развития и возможности совместных проектов, посетил бизнес-школу «Сколково» и Центр инновационного развития «Сколково».

Вместе с президентом инновационного центра «Сколково» Аркадием Дворковичем министр ВТП Республики Армения осмотрел технопарк центра, ознакомился с основными направлениями деятельности и реализуемыми программами.

Во время ознакомительной встречи с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым Министру была представлена структура школы и реализуемые образовательные программы.

Делегация, во главе с министром, обсудила возможности и аспекты сотрудничества в Армении с руководителями Инновационного центра и Бизнес-школы.