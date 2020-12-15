Российские миротворцы нашли и обезвредили в Нагорном Карабахе 5000 взрывных устройств
11:10, 15 Декабрь, 2020
ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжили уничтожение взрывных устройств на территории Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.
«За минувшие сутки российские миротворцы провели инженерный поиск и разминирование местности, расчищено 1,5 км дорог, уничтожено 189 взрывоопасных предметов. Всего в Нагорном Карабахе инженерными частями Нагорного Карабаха было обнаружено более 156 гектаров земли, более 40 км дорог, 375 зданий и обезврежено 5000 взрывных устройств», - говорится в заявлении.
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