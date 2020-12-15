По сегодняшний день в Нагорный Карабах вернулись около 40 000 человек: Министерство обороны РФ
10:27, 15 Декабрь, 2020
В сопровождении российских миротворческих сил и военной полиции в Арцах вернулись 566 человек, которые ранее покинули свои места жительства из-за боевых действий. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.
“В общей сложности в Арцах вернулись 39 700 человек”, - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Основу контингента составляет 15-ая отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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