Акоп Аршакян обсудил перспективы развития свободной экономической зоны “Альянс” в Армении

В ходе визита в Российскую Федерацию министр ВТП Армении Акоп Аршакян провел ряд важных рабочих встреч, в ходе которых были обсуждены вопросы стратегического развития территорий свободной экономической зоны “Альянс” в Армении и деятельности российских организаций “РАО Марс”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

В частности, в ходе рабочей встречи Акопа Аршакяна и руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ Вадима Яковенко, министр счел примечательной деятельность российских организаций в Армении на территориях свободной экономической зоны “ Альянс” - ЗАО “ЕрНИИММ” (Ереванский научно-исследовательский институт математических машин) и ЗАО “РАО Марс”. Он отметил значение расширения деятельности действующих на территории свободной экономической зоны инновационных компаний, высоко оценил темпы их развития. Во встрече приняли участие и заместитель министра торговли и промышленности РФ Алексей Груздев и первый заместитель министра МВТП Армении Гор Меликян.

Основываясь на уже существующем опыте, министр выразил уверенность, что в результате реализации совместных программ, благодаря армянской научной и инженерной мысли, можно будет создать военную и инженерную продукцию для дальнейшего применения с целью развития двух стран.

Глава Федерального агентства положительно оценил предложение и сообщил, что при наличии совместной программы дальнейшего развития можно будет провести предметные обсуждения и работать над разработкой Дорожной карты сотрудничества.