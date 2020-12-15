Некоторые сделки, связанные с автомобилями, перемещенные арцахцы могут проводить и в Армении

Жители Арцаха, перемещенные из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов, могут осуществлять сделки по купле-продаже автомобиля в соответствующих службах Дорожной полиции Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель начальника Дорожной полиции Республики Арцах Армен Оганян, добавив, что в случае купли-продажи обязательно наличие нулевой справки по налогу на имущество. “Жители Арцаха, перемещенные из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов, могут регистрировать свои автомобили и на территории Республики Армения, но государственный номер и техпаспорт предоставляются только в Арцахе”, - пояснил заместитель начальника ДП Арцаха.