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Некоторые сделки, связанные с автомобилями, перемещенные арцахцы могут проводить и в Армении

Некоторые сделки, связанные с автомобилями, перемещенные арцахцы могут проводить и в Армении

Жители Арцаха, перемещенные из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов, могут осуществлять сделки по купле-продаже автомобиля в соответствующих службах Дорожной полиции Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель начальника Дорожной полиции Республики Арцах Армен Оганян, добавив, что в случае купли-продажи обязательно наличие нулевой справки по налогу на имущество. “Жители Арцаха, перемещенные из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов, могут регистрировать свои автомобили и на территории Республики Армения, но государственный номер и техпаспорт предоставляются только в Арцахе”, - пояснил заместитель начальника ДП Арцаха.


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