От армии до сферы ИТ: молодые люди, участвовавшие в войне, приобретут навыки сферы ИТ

Участники Арцахской войны, начавшейся 27 сентября, люди с ограниченными возможностями, их семьи, а также члены семей погибших в боевых действиях получат возможность развить свои IT-навыки. Союз предприятий передовых технологий возобновляет программу “Из армии к ИТ” с целью решения проблемы обучения и трудоустройства данных групп бенефициаров в области информационных технологий. СППТ, чтобы обеспечить бесплатное участие в курсах дистанционного обучения технологиям, проводимых Министерством для участников войны, работает и с Министерством высокотехнологичной промышленности Республики Армения. В разговоре с «Арменпресс» координатор программы СППТ Ася Сепханян отметила, что этап регистрации уже начался.

До января планируется сделать 100 регистраций, затем сгруппировать их. Мы будем дифференцировать бенефициаров по их знаниям и способностям, будет проведен и базовый тест по математике. Мы встречаемся с теми, кто хочет учиться, пытаясь помочь нашим бенефициарам найти работу. Уроки будут проводиться дистанционно”, - рассказала Ася Сепханян.

Бенефициары могут получить навыки в области 3D-моделирования, 3D-печати, веб-технологий, основ программирования, управления ИТ-программами кибербезопасности, маркетинга в социальных сетях и многого другого.

Программа реализуется с 2016 года, после Апрельской войны. Бенефициарами были парни, участвовавшие в Апрельской войне. Ася Сепханян отметила, что результаты были удовлетворительными. В 2016 году обучение прошли 168 человек. По окончании курса участники прошли стажировку, затем работали в компаниях “Optym”, “Instigate Mobile”, “AugmentAr”, “SoftConstruct”, “Synergy International Systems”, “Arloopa”, некоторые в настоящее время работают в инженерных лабораториях “Армат”. В результате проекта был создан стартап-банк “InnoSoft” с приложением “InnoPark” с привлечением участников группы. Заместитель министра высокотехнологичной промышленности Виктория Погосян, в свою очередь, сообщила Арменпресс, что они тесно сотрудничают с СППТ.

“При обсуждении программы “Из армии к ИТ” отмечалось, что она может быть более масштабной. Большую часть финансирования предоставляет государством, остальную - СППТ через свои компании. Таким образом, мы многим молодым людям даем возможность получить образование и развить свои навыки. Надо сказать, что средний курс обучения составляет от 3 до 6 месяцев, что позволяет человеку полностью освоить данное направление”, - сказала замминистра.

Министерство предлагает различные образовательные программы, цель которых - дать людям возможность получить образование, попробовать свои силы на рынке технологий. Образовательные программы включают как экономический, так и социальный компоненты. Итоги работы, проделанной в этом году, были удовлетворительные, отзывы положительные. Многие молодые люди хотят получить образование, развить свои навыки, попробовать свои силы в технологиях. По данным за декабрь, в рамках общеобразовательной программы, реализуемой министерством, в общей сложности 12 857 абитуриентов, из которых 6 313 из Еревана и 6 366 из регионов, что, по словам замминистра, является довольно желанным показателем. Благодаря дистанционному обучению жители регионов из разных уголков Армении смогли присоединиться к программе и получить технологическое образование. На данный момент в курсах принимают участие 1 101 студент из регионов, 881 студент из Еревана. Обучение уже прошли 894 человека из регионов и 977 человек из Еревана.

Анна Гзирян