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Сопредседатели МГ ОБСЕ подтверждают свою приверженность сотрудничеству в целях содействия миру

Сопредседатели МГ ОБСЕ подтверждают свою приверженность сотрудничеству в целях содействия миру

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти, Франция и Эндрю Шефер, США) в завершение своего регионального визита выступили с заявлением.  «Арменпресс» передает заявление сопредседателей.

“Французский сопредседатель Стефан Висконти и американский сопредседатель Эндрю Шефер с визитом были в Баку 12 - 13 декабря, в Ереване 13 - 14 декабря. В Баку они были приняты президентом Алиевым, встречались с министром иностранных дел Байрамовым. В Ереване их принял премьер-министр Пашинян, также состоялась встреча с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном. Вследствие невозможности приезда российского сопредседателя Игоря Попова Российскую Федерацию в Баку представлял посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников, а в Ереване - временный поверенный в делах  Российской Федерации в Армении Алексей Синегубов. Сопредседатели также встретились с представителями МККК и агентств ООН в регионе. На всех встречах присутствовал личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

В обеих столицах стороны представили оценку ситуации и выразили надежду на сотрудничество с с сопредседателями и в следующем году. Принимая во внимание новые реалии, сопредседатели подтвердили свою неизменную приверженность конструктивному сотрудничеству со сторонами в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе.

Сопредседатели также обязались представить свои конкретные предложения для дальнейшего обсуждения вопросов, поднятых в ходе встреч”.


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