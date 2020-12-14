Самолет, перевозящий пленных из Азербайджана в Армению, приземлился в Ереване

Самолет, перевозящий армянских пленных из Азербайджана в Армению, приземлился в Ереване. Как сообщает Арменпресс, президент Арцаха Араик Арутюнян, вице-премьер Армении Тигран Авинян и родственники возвращающихся встречают их в аэропорту.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что процесс обмена пленными происходил при посредничестве российских миротворцев. 44 наших официально подтвержденных соотечественника перевезены в Армению из Азербайджана.