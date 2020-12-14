В общине Старый Шен российские миротворцы установили блокпост: глава общины

В общине Старый Шен Шушинского района российские миротворцы установили блокпост для обеспечения безопасности жителей. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил глава общины Самвел Саркисян.

«Азербайджанцы уже два дня перекрыли дорогу от трассе до села. Затем пришли российские миротворцы и установили блокпост. Теперь семьи, живущие в селе, в безопасности. По нашей информации, российские миротворцы также ведут переговоры с азербайджанцами, чтобы они открыли дорогу», - сказал глава общины Старый Шен.