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В общине Старый Шен российские миротворцы установили блокпост: глава общины

В общине Старый Шен российские миротворцы установили блокпост: глава общины

В общине Старый Шен Шушинского района российские миротворцы установили блокпост для обеспечения безопасности жителей. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил глава общины Самвел Саркисян.

«Азербайджанцы уже два дня перекрыли дорогу от трассе до села. Затем пришли российские миротворцы и установили блокпост. Теперь семьи, живущие в селе, в безопасности. По нашей информации, российские миротворцы также ведут переговоры с азербайджанцами, чтобы они открыли дорогу», - сказал глава общины Старый Шен.


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