Председатель НС Армении встретился с лидером партии «Республика»

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с лидером партии «Республика» Арамом Саркисяном в рамках начатых с внепарламентскими силами политических дискуссий. Были обсуждены внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Арменией и Арцахом.

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Арменпресс

в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, двусторонне была подчеркнута важность устранения риторики насилия внутри страны, борьбы с потоками дезинформации, проведения необходимых реформ и поддержания стабильности для преодоления существующих проблем.