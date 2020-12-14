Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Председатель НС Армении встретился с лидером партии «Республика»

Председатель НС Армении встретился с лидером партии «Республика»

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с лидером партии «Республика» Арамом Саркисяном в рамках начатых с внепарламентскими силами политических дискуссий. Были обсуждены внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Арменией и Арцахом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, двусторонне была подчеркнута важность устранения риторики насилия внутри страны, борьбы с потоками дезинформации, проведения необходимых реформ и поддержания стабильности для преодоления существующих проблем.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации