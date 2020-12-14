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Ждем возвращения первой группы наших пленных пресс-секретарь премьер-министра Армении

Ждем возвращения первой группы наших пленных пресс-секретарь премьер-министра Армении

Армения ждет возвращения первой группы пленных. Как сообщает Арменпресс, об этом в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

«Мы ждем возвращения первой группы наших пленных», - написала она.


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